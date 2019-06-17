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«Школа молодого поисковика» завершила работу в Пензенской области

09:40 | 17.06.2019 | Общество

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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. 45 школьников из Пензы, Заречного, Каменки, Спасска и Чемодановки приняли участие в четырехдневном палаточном учебно-тренировочном лагере «Школа молодого поисковика», который завершил свою работу.

«Школа молодого поисковика» завершила работу в Пензенской области

Фото: реготделение Поискового движения России

Его программа включала в себя знакомство с историей поискового движения, туристскую подготовку, обучение ориентированию на местности, занятия в школе выживания, по основам анатомии, учебной эксгумации, а также работу с металлодетекторами и навигаторами.

В качестве инструкторов выступили поисковики-наставники, педагоги пензенских школ и вузов, сотрудники центра медицины катастроф, психологи и юристы.

Полученные навыки участники лагеря будут отрабатывать на практике в полевых поисковых экспедициях в 2019 году в Смоленской, Орловской областях, Карелии и Гомельской области Белоруссии.

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, проект реализован с использованием гранта, выделенного по итогам конкурса Росмолодежи по направлению «Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений».

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