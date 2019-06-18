EN
12:30:28 Вторник, 18 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр поддержал идею благоустройства сквера у завода «Пензадизельмаш»

10:26 | 18.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поддержал идею создания современного сквера вблизи АО «Пензадизельмаш».

Мэр поддержал идею благоустройства сквера у завода «Пензадизельмаш»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не секрет, что мы, [...] прислушиваясь к руководителям [предприятий], обязательно включаем в план наших программ, наших мероприятий и благоустройство прилегающих территорий, и подъездные пути. Поэтому есть желание дизельного завода территорию прилегающую развивать — надо пойти навстречу и сделать там современный сквер, тем более что они готовы в этом развитии поучаствовать», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 18 июня.

В связи с этим он поручил проверить информацию о том, что внутри остановочного павильона неподалеку от завода осуществляется торговля алкоголем.

«Если мы там планируем обустроить хорошую зону отдыха, то, наверное, это будет несовместимо», — отметил мэр Пензы.

Загрузка...
Читайте также
В Сердобском районе утонул мужчина В Пензе с банковских карт пенсионерки похищено около 90 тыс. рублей
Перспективы развития Октябрьского района Пензы обсудят с промышленниками Под Пензой продолжается подготовка к установке памятника Загоскину
В Первомайском районе Пензы отметили оперативность выдачи разрешительной документации В Пензе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама