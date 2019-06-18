Мэр поддержал идею благоустройства сквера у завода «Пензадизельмаш» Общество

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поддержал идею создания современного сквера вблизи АО «Пензадизельмаш».

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«Не секрет, что мы, [...] прислушиваясь к руководителям [предприятий], обязательно включаем в план наших программ, наших мероприятий и благоустройство прилегающих территорий, и подъездные пути. Поэтому есть желание дизельного завода территорию прилегающую развивать — надо пойти навстречу и сделать там современный сквер, тем более что они готовы в этом развитии поучаствовать», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 18 июня.

В связи с этим он поручил проверить информацию о том, что внутри остановочного павильона неподалеку от завода осуществляется торговля алкоголем.

«Если мы там планируем обустроить хорошую зону отдыха, то, наверное, это будет несовместимо», — отметил мэр Пензы.