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В Пензе запустят программы ремонта учреждений образования и культуры

14:45 | 18.06.2019 | Общество

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Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил запустить программы ремонта зданий учреждений образования и культуры, а также благоустройства прилегающих территорий, запустив в ближайшей перспективе соответствующие программы.

В Пензе запустят программы ремонта учреждений образования и культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что данный вопрос неоднократно оказывался в центре внимания городской власти, однако в комплексе работы не выполнялись.

«Здания старые, территории десятилетиями не благоустраивались. Поразительно бросается в глаза, когда мы проводим такие массовые мероприятия, как «Последний звонок», выпускные вечера, […] неухоженные территории. Сами здания — им уже тоже свыше 50 лет большей частью — требуют не просто косметического ремонта», — отметил мэр в ходе совещания, состоявшегося во вторник, 18 июня.

Виктор Кувайцев пояснил, что для разработки муниципальных программ необходима конкретика, поэтому по каждому объекту, требующему ремонта, следует подготовить проектно-сметную документацию.

«Мы не пойдем путем прошлых лет, когда мы готовы были сделать «тропиночку», «скамеечку» или отремонтировать, побелить, покрасить фасад. Мы договорились о том, что это будет полноценная проектно-сметная документация, в которой будет отражен не только ремонт самого здания, но и территории, […] чтобы они постепенно становились современными», — сказал мэр.

Глава администрации Пензы поручил руководству городских управлений образования и культуры систематизировать информацию, чтобы было видение дальнейших действий в отношении каждого подведомственного объекта.

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