В Волгограде прокомментировали информацию о прибывших из Пензенской области цыганах Общество

Волгоград, 18 июня 2019. PenzaNews. Более 40 лиц цыганской национальности, которые после конфликта в селе Чемодановка Пензенской области направились в сторону Волгоградской области, проследовали через регион транзитом. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко.

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«Действительно, транзитом через Волгоградскую область в Астраханскую был автобус, в котором было 43 человека, цыган, из них четыре мужчины, порядка 20 женщин, остальные — дети», — сказал он в ходе пресс-конференции, кадры с которой транслировались в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ».

Николай Москаленко уточнил, что это данные регионального управления МВД России, сотрудники которого сопровождали автобус, отправившийся сначала в Волжский, а затем — в Ахтубинск.

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В свою очередь президент Ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов, который также принимал участие во встрече с журналистами, подчеркнул, что в Волгоградской области задержались не более пяти цыганских семей.

«На самом деле, здесь, если приехали, чисто к своим родственникам, переждать какой-то момент, который произошел, конфликтная ситуация, ну, в порядке, может быть, 4–5 семей. То есть это расселены по области. […] На постоянное место жительства они навряд ли здесь останутся, потому что у них там тоже дома остались. И сегодня я созвонился с руководителем Пензенской области, поинтересовался ситуацией — уже многие цыгане возвращаются обратно», — проинформировал он.