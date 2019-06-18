По делу о конфликте в Чемодановке арестованы 28 человек Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца избрана в общей сложности в отношении 28 фигурантов уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Первомайского районного суда Пензы Сергей Маслов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что по состоянию на 17 июня были арестованы 15 человек, а 18-го числа суд отправил под стражу еще 13 граждан.

Собеседник агентства уточнил, что все они являются лицами цыганской национальности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.

После народного схода местные жители перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.



В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.

При содействии ФСБ России задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

Вечером 16 июня полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Пензе совещание, в ходе которого призвал власти региона стабилизировать ситуацию в Чемодановке.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о событиях в селе под Пензой.