В Пензе суд взыскал со страховой компании 80 тыс. рублей за сбитого поездом лося Общество

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил требования транспортного прокурора о взыскании с компании «Ингосстрах» в рамках договора страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД» 80 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного животному миру региона в результате гибели лося под колесами поезда.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, трагический инцидент произошел в ноябре 2018 года на 537 км перегона «Башмаково — Соседка» Куйбышевской железной дороги, по которой следовал пассажирский поезд из Пензы в Москву.

«Ситуация с исполнением судебного решения остается на контроле прокуратуры», — сказали в ведомстве.