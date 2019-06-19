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В Пензе суд взыскал со страховой компании 80 тыс. рублей за сбитого поездом лося

13:09 | 19.06.2019 | Общество

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил требования транспортного прокурора о взыскании с компании «Ингосстрах» в рамках договора страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД» 80 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного животному миру региона в результате гибели лося под колесами поезда.

В Пензе суд взыскал со страховой компании 80 тыс. рублей за сбитого поездом лося. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, трагический инцидент произошел в ноябре 2018 года на 537 км перегона «Башмаково — Соседка» Куйбышевской железной дороги, по которой следовал пассажирский поезд из Пензы в Москву.

«Ситуация с исполнением судебного решения остается на контроле прокуратуры», — сказали в ведомстве.

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