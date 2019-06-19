EN
22:50:41 Среда, 19 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области ввели штрафы за парковку на газонах, детских и спортплощадках

21:08 | 19.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Административная ответственность в виде штрафа за размещение транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках введена в Пензенской области. Соответствующий проект закона депутаты Заксобрания региона поддержали большинством голосов в ходе 21-й очередной сессии в среду, 19 июня.

В Пензенской области ввели штрафы за парковку на газонах, детских и спортплощадках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступая по данному вопросу, заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов пояснил, что, к примеру, в Пензе правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка установлен запрет на парковку на газонах, однако наказания за такие нарушения предусмотрено до настоящего времени не было.

Он уточнил, что теперь за это предлагается штрафовать: физических лиц — на сумму от 500 до 3 тыс. рублей, должностных — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, юридических — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Читайте также

Мэр Пензы предложил вернуть ответственность за парковку на газонах

Дмитрий Семенов добавил, что также предложено ввести штрафы за неоплату размещения транспортного средства на платной муниципальной парковке.

В итоге депутаты поддержали эти нововведения.

Комментируя принятое решение, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который выступал за возвращение штрафов за размещение машин на газонах, назвал его значимым.

«Парковка на газонах и в зеленых зонах портит эстетический вид городской среды, негативно сказывается на комфорте проживания. Принятые меры позволят повысить сознательность и ответственность автолюбителей и минимизировать количество подобных случаев», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области решено частично ограничить продажу алкоголя на первых этажах домов Бывший пензенский вице-губернатор попросил оправдать его по делу о мошенничестве с землей
Больницу в Чемодановке ждет ремонт В Пензе льготную транспортную карту намечено сделать двухтарифной
Пензенские власти отказались от введения выплаты женщинам до 24 лет при рождении первенца В Малосердобинском районе ссора из-за спиртного привела к смерти женщины
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама