В Пензенской области ввели штрафы за парковку на газонах, детских и спортплощадках Общество

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Административная ответственность в виде штрафа за размещение транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках введена в Пензенской области. Соответствующий проект закона депутаты Заксобрания региона поддержали большинством голосов в ходе 21-й очередной сессии в среду, 19 июня.

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Выступая по данному вопросу, заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов пояснил, что, к примеру, в Пензе правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка установлен запрет на парковку на газонах, однако наказания за такие нарушения предусмотрено до настоящего времени не было.

Он уточнил, что теперь за это предлагается штрафовать: физических лиц — на сумму от 500 до 3 тыс. рублей, должностных — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, юридических — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

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Дмитрий Семенов добавил, что также предложено ввести штрафы за неоплату размещения транспортного средства на платной муниципальной парковке.

В итоге депутаты поддержали эти нововведения.

Комментируя принятое решение, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который выступал за возвращение штрафов за размещение машин на газонах, назвал его значимым.

«Парковка на газонах и в зеленых зонах портит эстетический вид городской среды, негативно сказывается на комфорте проживания. Принятые меры позволят повысить сознательность и ответственность автолюбителей и минимизировать количество подобных случаев», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.