Елена Гараева назначена заместителем председателя пензенского облсуда
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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Елена Гараева назначена заместителем председателя Пензенского областного суда на 6-летний срок полномочий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Oblsud.pnz.sudrf.ru
В четверг, 20 июня, председатель облсуда Виктор Трифонов представил ее коллективу в новом качестве.
«Эта работа ей хорошо знакома. Она много лет трудится в гражданской коллегии и пользуется огромным авторитетом», — отметил он.
В свою очередь Елена Гараева поблагодарила коллег за доверие и выразила уверенность в дальнейшей сплоченной работе всего коллектива.
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Гараева Елена Диаровна родилась в Борисоглебске Воронежской области в 1964 году.
С 1983 года работала в органах прокуратуры.
В 1990 году после окончания Куйбышевского государственного университета трудилась стажером, затем — помощником, старшим помощником прокурора октябрьской районной прокуратуры, прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Пензенской области.
Указом президента России от 4 сентября 2001 года назначена судьей Пензенского областного суда.
С 2008 года — председатель третьего судебного состава коллегии по гражданским делам облсуда.
С 2010 года — член экзаменационной комиссии Пензенской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Награждена медалями «За безупречную службу», «150 лет судебной реформы в России», знаком отличия судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени.