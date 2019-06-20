Пензенский фестиваль плова получил высокую оценку на федеральном уровне — Павел Маслов Общество

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Фестиваль плова, состоявшийся в Пензе в сквере «Копилка пословиц» в День России и День города, получил высокую оценку на федеральном уровне. Об этом сообщил начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

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«Сатимай Рахимович [Бердиев, руководитель региональной общественной организации «Узбекская община»] у нас недавно только отличился организацией очередного «Саммита плова». Это мероприятие получило уже высокую оценку на федеральном уровне», — сказал он, комментируя награждение главы НКО почетной грамотой в ходе заседания совета по делам национально-культурных автономий при правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

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Павел Маслов добавил, что некоторые регионы заимствуют пензенский опыт и внедряют подобный фестиваль у себя.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в узбекской общине Пензенской области, в 2019 году фестиваль плова впервые проводился в формате всероссийского мероприятия, в котором приняли участие представители 12 регионов. Помимо Пензы, он состоялся в Екатеринбурге, Тольятти, Омске, Калининграде, Тверской, Саратовской, Владимирской, Мурманской, Челябинской, Кировской областях и Хабаровском крае.

Общая сумма вырученных от продажи плова средств превысила 300 тыс. рублей, из них в Пензе — около 91 тыс. рублей. Деньги будут переданы на благотворительные цели.