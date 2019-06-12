На фестивале плова в Пензе готовы накормить 2 тыс. человек Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Десять поваров приступили к приготовлению 2 тыс. порций плова по разным рецептам на фестивале, который проходит в сквере «Копилка пословиц» в Пензе в среду, 12 июня, в рамках Дня России и Дня города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель пензенской региональной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

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Он пояснил, что с 4.00 повара работают над приготовлением блюда в 10 казанах, специально привезенных из Узбекистана.

По его словам, в общей сложности будет использовано около 200 кг риса, а также овощи, мясо и специи.

«У всех хорошее настроение. Погода прекрасная, народ идет. Нам очень помогли с организацией, звонили из администрации и правительства, интересовались, нет ли сложностей, дали хорошее место. В других городах, которые хотели поддержать нашу идею, с этим возникли проблемы, например, в Астрахани, Мурманске, Новосибирске и Брянске», — сказал собеседник агентства.

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Одним из гостей фестиваля стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которому понравилась идея такого мероприятия.

«Это прекрасно, что вы приготовили угощение, пригласили друзей. Очень важно, чтобы в Пензенском регионе люди разных национальностей и вероисповедания жили в мире, дружбе и согласии. Тогда наша страна будет сильной и ничто не сможет ослабить ее мощь», — сказал он.

Одну порцию плова можно приобрести за 100 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь больным детям.

Фестиваль организован узбекской общиной совместно с благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров».