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Специалисты вскрыли люк установленного в Пензе танка Т-34

16:46 | 21.06.2019 | Общество

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Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Сотрудники литейно-механического завода «МашСталь» вскрыли заваренный башенный люк танка Т-34, который почти 40 лет стоит на улице Карла Маркса в Пензе вблизи краеведческого музея в качестве части монумента.

Специалисты вскрыли люк установленного в Пензе танка Т-34

Фото: Prom.pnzreg.ru

Работы с использованием специального инструмента проведены в пятницу, 21 июня.

Благодаря этому специалисты получили возможность осмотреть кабину и зафиксировать информацию о дефектах узлов и агрегатов.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, пока какие-либо выводы о возможности восстановления танка делать рано. В дальнейшем будет проведено более детальное изучение состояния техники со вскрытием двигательного отсека.

10 мая 2019 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев предложил отремонтировать танк Т-34. По его мнению, во время торжеств в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне техника могла бы проехать по улицам города.

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он призван сохранить память о том, что в годы войны жители Пензенской области внесли в фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

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