Мэр Пензы посетил городские стройплощадки Общество

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил строительные площадки, где идет возведение детсада, школы и многоквартирного дома, в воскресенье, 23 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выезда на улицу Макаренко мэр убедился, что завершены строительно-монтажные и отделочные работы в детском саду, ведется уборка территории и подготовка помещений. Он дал ряд поручений по благоустройству участка.

Также он выехал на стройплощадку школы в 6-м микрорайоне Арбеково. Его проинформировали, что работы идут в соответствии с графиком — ведется устройство перекрытия третьего этажа.

Виктор Кувайцев поручил не снижать темпов, чтобы сдать объект в установленные сроки.

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«Ввод школы в эксплуатацию позволит организовать учебный процесс для 800 юных жителей микрорайона. Важно, что дети смогут получать образование в новом, комфортном, оснащенном современным оборудованием здании, которое располагается рядом с домом», — сказал он.

Кроме того, Виктор Кувайцев выехал на улицу Ладожскую, где идет возведение многоквартирного дома. Глава администрации города выразил обеспокоенность темпами.

«Надо приглашать строительную организацию, вместе с ними пересмотреть график производства работ в части увеличения объемов выработки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.