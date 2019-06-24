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Открыта горячая линия для пензенцев, купивших туры в Грузию

11:05 | 24.06.2019 | Общество

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области открыло горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских и транспортных услуг в связи с запретом полетов из России в Грузию с 8 июля.

Открыта горячая линия для пензенцев, купивших туры в Грузию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жители могут задать интересующие вопросы по телефонам: 8-800-707-64-22 и +7 (8412) 66-09-48.

Кроме того, действует единый консультационный центр Роспотребнадзора. Звонки принимаются по номеру: 8-800-555-49-43.

По данным ведомства, в случае покупки тура в Грузию на период, когда будет действовать запрет, россияне имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировки его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.

При расторжении такого договора до начала путешествия возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после — ее часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.

Кроме того, граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля и далее, вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме.

21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять воздушные перевозки граждан с территории страны в Грузию. Он принят в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий.

Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристических продуктов, предусматривающих полеты из России в Грузию.

Данный указ стал реакцией российских властей на события в Тбилиси 20 июня, когда произошли беспорядки на фоне приезда из РФ в Грузию делегации депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

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