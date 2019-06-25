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Мэр Пензы потребовал завершить гарантийный ремонт дорог в кратчайшие сроки

13:11 | 25.06.2019 | Общество

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев потребовал от директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максима Иванкина добиться завершения гарантийного ремонта дорог в кратчайшие сроки.

Мэр Пензы потребовал завершить гарантийный ремонт дорог в кратчайшие сроки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил руководитель учреждения, в начале весенне-летнего сезона всем подрядчикам были выданы предписания, три из которых остаются невыполненными.

Максим Иванкин уточнил, что речь идет о компаниях «Автодорога», «Магистраль» и «Пензадорстрой», основные силы которых брошены на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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Виктора Кувайцева такое обоснование не устроило.

«Они объясняют это тем, что они сегодня загружены, а мы-то с Вами как будем объяснять жителям?» — спросил он.

Мэр Пензы обратил внимание на то, что если оперативно не устранить дефекты на недавно отремонтированных дорогах, они продолжат разрушаться и впоследствии потребуют более серьезных вложений.

«Поэтому Вы их не «поглаживайте», чтобы создать видимость, что «город все перетерпит», а призывайте, чтобы они в ближайшие дни вышли и работу эту сделали», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к Максиму Иванкину.

Он распорядился определить конкретные сроки устранения недочетов по каждому объекту.

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