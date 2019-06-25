В Пензе выполнен первый этап работ по проекту «БКАД» Общество

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Первый этап работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на сумму 230 млн. рублей выполнен в Пензе. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

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«Все необходимые документы были сданы в министерство строительства [и дорожного хозяйства Пензенской области] для дальнейшего финансирования подрядных организаций», — пояснил он в ходе совещания в мэрии во вторник, 25 июня.

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Максим Иванкин добавил, что в рамках исполнения поручения главы администрации Пензы Виктора Кувайцева о контроле за соблюдением культуры производства работ кураторами ежедневно осуществляется объезд территорий.

«По вчерашнему объезду — по Ленинскому району — навалов мусора строительного выявлено не было», — сказал директор учреждения.

Он отметил также, что ответственные лица реагируют на все обращения жителей, связанные с ремонтными работами — граждане могут высказать пожелания или замечания по телефонам, указанным на информационных табличках.

«На место оперативно выезжаем, обсуждаем и находим решение», — добавил Максим Иванкин.