Рекордное число людей за месяц заразились мышиной лихорадкой в Пензенской области Общество

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. 80 жителей Пензенской области заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую еще называют мышиной, в мае 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в среду, 26 июня.

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По информации ведомства, это рекордный для данного времени показатель.

Всего за пять месяцев 2019 года зарегистрирован 161 случай заболевания мышиной лихорадкой. Показатель составил 12,2 на 100 тыс. населения.

Случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом были зарегистрированы в Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Колышлейском, Лопатинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском и Шемышейском районах, а также в Кузнецке и Пензе.