Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем молодежи Общество

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем молодежи, который отмечается в четверг, 27 июня.

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«Этот день люди разных поколений отмечают с особым настроением, потому что молодость — это не просто определенный период в жизни человека, а, скорее, особое состояние души», — сказал мэр.

Он добавил, что «в Пензе замечательная молодежь — образованная, талантливая, целеустремленная».

«Юноши и девушки активно участвуют в патриотических и волонтерских акциях, успешно реализуют социально значимые проекты. Творческие и спортивные ребята прославляют наш город на российском и международном уровне. С молодежью мы олицетворяем будущее. С ней связаны надежды на то, что на смену старшему поколению придут люди, способные улучшить свою жизнь, свой город, Родину!» — отметил Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы пожелал молодым людям доброго здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.

«Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует успех», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.