Создан виртуальный тур по музею пензенского УФСИН

Ожидается, что возможность ознакомиться с музеем в режиме онлайн позволит привлечь дополнительное внимание к истории уголовно-исполнительной системы и биографии отличившихся сотрудников.
Вместе с тем виртуальный тур позволяет получить лишь общее представление об экспонатах музея и увидеть его с девяти точек. Чтобы детально рассмотреть экспонаты, прочесть пояснения к ним и представленные на обозрение документы, необходимо посетить музей лично.
Экскурсии по музею, который располагается в здании на Автоматном переулке, проводятся по предварительной заявке.
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