Создан виртуальный тур по музею пензенского УФСИН Общество

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Виртуальный тур по музею управления ФСИН России по Пензенской области стал доступен на сайте ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ознакомиться с экспозицией можно, кликнув на соответствующий баннер на главной странице. 3D-тур доступен как с компьютера, так и со смартфона.

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Ожидается, что возможность ознакомиться с музеем в режиме онлайн позволит привлечь дополнительное внимание к истории уголовно-исполнительной системы и биографии отличившихся сотрудников.

Вместе с тем виртуальный тур позволяет получить лишь общее представление об экспонатах музея и увидеть его с девяти точек. Чтобы детально рассмотреть экспонаты, прочесть пояснения к ним и представленные на обозрение документы, необходимо посетить музей лично.

Экскурсии по музею, который располагается в здании на Автоматном переулке, проводятся по предварительной заявке.