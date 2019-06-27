Губернатор поручил не допустить повышения стоимости проезда в Пензе
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Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Администрация Пензы должна принять меры по недопущению повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в связи с намерением частных перевозчиков увеличить размер провозной платы на обслуживаемых ими маршрутах в первой декаде июля.
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«Необходимо оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа», — отметил глава региона.
По его мнению, если экономически обоснованный тариф выше, чем стоимость проезда для граждан, «администрация Пензы должна рассмотреть возможность компенсации этой разницы».
«Для людей стоимость проезда нужно сохранить», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.