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Губернатор поручил не допустить повышения стоимости проезда в Пензе

21:17 | 27.06.2019 | Общество

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Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Администрация Пензы должна принять меры по недопущению повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в связи с намерением частных перевозчиков увеличить размер провозной платы на обслуживаемых ими маршрутах в первой декаде июля.

Губернатор поручил не допустить повышения стоимости проезда в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа», — отметил глава региона.

По его мнению, если экономически обоснованный тариф выше, чем стоимость проезда для граждан, «администрация Пензы должна рассмотреть возможность компенсации этой разницы».

«Для людей стоимость проезда нужно сохранить», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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