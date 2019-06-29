В Пензе обманутая дольщица взыскала деньги со страховой компании Общество

Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Обманутая дольщица, которая после банкротства застройщика получила от компании «Проминстрах» страховое возмещение в размере более 3,6 млн. рублей с задержкой, взыскала с этой организации проценты за пользование чужими денежными средствами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина обратилась в суд с иском, указав, что она являлась стороной договора об участии в долевом строительстве, при этом исполнение обязательств застройщика было обеспечено путем страхования ответственности. В связи с тем, что жилое помещение по акту приема-передачи ей передано не было, а застройщик решением Арбитражного суда Пензенской области был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, истица обратилась к ответчику с заявлением о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения, в чем ей было отказано со ссылкой на непредставление оригинала подписанной конкурсным управляющим выписки из реестра требований кредиторов», — пояснил собеседник агентства.

Читайте также

Два резонансных дела о многомиллионных аферах с деньгами дольщиков направлены в суды

Он добавил, что страховая компания произвела выплату лишь спустя определенное время.

«Поскольку страховое возмещение было выплачено с задержкой, истица просила взыскать с ответчика в ее пользу проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от всех присужденных в ее пользу денежных сумм», — сказал собеседник агентства.

По его словам, рассмотрев все обстоятельства дела, суд частично удовлетворил требования женщины, уменьшив размер морального вреда.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.