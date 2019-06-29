В Пензе на пересечении улиц Воронова и Вишневой посадили цветы
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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству территории на пересечении улиц Воронова и Вишневой в Пензе объединили жителей близлежащих домов и сотрудников администрации Первомайского района.
Фото: Penza-gorod.ru
В ходе субботника, организованного 29 июня по предложению мэра Виктора Кувайцева, они покрасили вазоны, посадили цветы и выложили из щебня композицию в виде фразы «40 лет району».
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Глава администрации Пензы выразил признательность людям, подключившимся к благоустройству свободного земельного участка.
«Радует, что горожане проявили инициативу — в выходной день собрались, привели данное место в порядок. МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» выделило цветы, материалы необходимые для покраски», — отметил Виктор Кувайцев.
По его словам, в Пензе необходимо восстанавливать скверы.
«Это одно из тех мест, которое ранее было ухоженным и красивым. К 40-летию Первомайского района по инициативе жителей решили эту зеленую зону привести в хорошее состояние», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.