В Пензе на пересечении улиц Воронова и Вишневой посадили цветы Общество

Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству территории на пересечении улиц Воронова и Вишневой в Пензе объединили жителей близлежащих домов и сотрудников администрации Первомайского района.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе субботника, организованного 29 июня по предложению мэра Виктора Кувайцева, они покрасили вазоны, посадили цветы и выложили из щебня композицию в виде фразы «40 лет району».

Читайте также

В Пензе благоустроят территорию в районе улиц Воронова и Вишневой

Глава администрации Пензы выразил признательность людям, подключившимся к благоустройству свободного земельного участка.

«Радует, что горожане проявили инициативу — в выходной день собрались, привели данное место в порядок. МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» выделило цветы, материалы необходимые для покраски», — отметил Виктор Кувайцев.

По его словам, в Пензе необходимо восстанавливать скверы.

«Это одно из тех мест, которое ранее было ухоженным и красивым. К 40-летию Первомайского района по инициативе жителей решили эту зеленую зону привести в хорошее состояние», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.