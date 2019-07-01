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Большинство нарушений в сфере пожарной безопасности выявлено в пензенских больницах

17:38 | 01.07.2019 | Общество

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Большинство нарушений требований пожарной безопасности среди объектов с массовым пребыванием людей выявлено в Пензенской области в государственных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщила и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Светлана Лейгер.

Большинство нарушений в сфере пожарной безопасности выявлено в пензенских больницах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как показали проверки, подавляющее большинство впервые проверенных прокурорами объектов эксплуатировалось с отступлениями от установленных требований. Основная масса [нарушений] при этом выявлена в государственных учреждениях здравоохранения Пензенской области», — пояснила она в ходе совещания под председательством губернатора Ивана Белозерцева, состоявшегося в режиме видеоконференции в правительстве Пензенской области в понедельник, 1 июля.

Светлана Лейгер отметила, что с начала года нарушения требований пожарной безопасности выявлены в 19 лечебных организациях, в том числе в семи учреждениях они не были своевременно устранены после принятия мер прокурорского реагирования или выдачи предписаний органами госпожнадзора.

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«Например, в иссинской участковой больнице не было исправного эвакуационного освещения. В спасской участковой больнице с третьего этажа поликлиники имелся только один эвакуационный выход, не организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и источников наружного противопожарного водоснабжения», — уточнила исполняющая обязанности начальника отдела.

Она добавила, что нарушения носят, как правило, однотипный характер, а их устранение не требует значительных материальных затрат.

«Так, невозможность свободного отпирания эвакуационных дверей без ключа, отсутствие приспособлений для самозакрывания выявлены в детской городской поликлинике, в госпитале для ветеранов войн, в пензенском городском родильном доме, клинической больнице №4, детских школах искусств Спасского и Каменского района. Складирование сгораемых материалов, загромождение либо блокирование эвакуационных выходов, проходов обнаружено в большинстве из проверенных объектов», — пояснила она.

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