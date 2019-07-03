Иван Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником Общество

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 3 июля.

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«Ваша служба играет в обществе важную социальную роль. Вы внимательно следите за обеспечением порядка и безопасности на региональных дорогах, за неуклонным соблюдением правил дорожного движения, успешно предотвращаете и ликвидируете аварийные ситуации», — отметил он.

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По словам главы региона, сбережение жизни и здоровья людей являются главными стимулами для эффективной работы сотрудников УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Особые слова признательности и благодарности выражаю ветеранам службы, которые внесли весомый вклад в укрепление правопорядка, сохранение и приумножение славных традиций ГИБДД», — добавил Иван Белозерцев.

Он пожелал представителям Госавтоинспекции крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества, сообщает пресс-служба регионального правительства.