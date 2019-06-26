Интернет-пользователей лишили возможности комментировать видео с Белозерцевым за рулем
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Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Комментарии к видеоролику на тему безопасности дорожного движения, размещенному в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram, оказались отключены после того, как интернет-пользователи задались вопросом о том, был ли глава региона пристегнут ремнем во время съемок.
Фото: Instagram.com/ivan_belozercev_penza
Данная публикация сделана 26 июня — в день, когда президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета по вопросу модернизации дорожного движения. Наряду с другими главами регионов в нем принял участие и пензенский губернатор.
При просмотре видео на экране сначала появляется надпись: «Мы каждый день совершаем выбор, который определяет судьбу».
Ее сменяют кадры с последствиями ДТП.
В оставшейся части ролика Иван Белозерцев, передвигаясь за рулем автомобиля «Toyota», рассуждает о причинах смертельных аварий.
«Я сам водитель со стажем и очень многое видел на дороге. [...] Часто водители нарушают правила дорожного движения», — говорит, в частности, он.
Практически сразу после публикации видео с губернатором за рулем интернет-пользователи стали обсуждать, соблюдает ли сам Иван Белозерцев ПДД.
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Поводом для сомнений послужил все тот же ролик, поскольку на кадрах не видно, пристегнут ли губернатор-водитель ремнем безопасности или нет.
После того, как эта тема начала муссироваться в соцсетях, комментарии к соответствующей записи в Instagram были отключены: опубликованные ранее не отображаются, а функция размещения новых недоступна.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно декларации за 2018 год, транспортных средств у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в собственности нет. Вместе с тем его супруге принадлежит автомобиль «Toyota».
В рабочее время глава региона, как правило, передвигается на минивэне бизнес-класса «Volkswagen Multivan». В августе 2018 года жители обратили внимание на то, что данный автомобиль был припаркован на пешеходной зоне — напротив областного драмтеатра имени А.В. Луначарского. Однако в ГИБДД по результатам проведенной проверки заявили об отсутствии нарушения, сославшись на действовавшую в тот день временную схему организации дорожного движения.