Интернет-пользователей лишили возможности комментировать видео с Белозерцевым за рулем

Сегодня работаю в Москве, на ГосСовете, главная тема которого-безопасность дорожного движения. Тема острая, болезненная. Основная причина ДТП в нашем регионе-нарушение ПДД. Прошу-задумайтесь! #безопасностьнадорогах #пдд #жизньодна #берегитеблизких