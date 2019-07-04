Изменено время отправления автобусов из Пензы на праздник в «Тарханы» Общество

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Время отправления автобусов из Пензы в государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Белинском районе, где 6 июля пройдет праздник поэзии, изменено.

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«В субботу, 6 июля, мы выделим десять автобусов комфортабельного класса и два — малого класса. Доставка жителей будет осуществляться с 7.30 до 8.30 с Привокзальной площади», — уточнил заместитель главы администрации города Владимир Попков в ходе совещания в мэрии.

Он добавил, что обратно — из «Тархан» в Пензу — автобусы будут отправляться в период с 13.00 до 16.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», стоимость билета в обе стороны составит 600 рублей.

Для детей до 7 лет проезд будет бесплатным без предоставления отдельного места.