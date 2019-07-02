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Стала известна стоимость билета на автобус из Пензы до «Тархан» и обратно 6 июля

09:13 | 02.07.2019 | Культура

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Билет на автобус из Пензы до государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе и обратно будет стоить в предстоящую субботу, 6 июля, 600 рублей.

Стала известна стоимость билета на автобус из Пензы до «Тархан» и обратно 6 июля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, с 8.00 до 9.00 по мере наполнения с железнодорожной станции Пенза-I до села Лермонтово будет отправлено десять комфортабельных автобусов.

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Обратно они будут выезжать в период с 13.30 до 16.00.

6 июля в музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в Белинском районе Пензенской области, состоится всероссийский лермонтовский праздник. Его девизом станут слова: «До сих пор я жил для литературной карьеры, и вот теперь я воин».

В числе гостей ожидаются актеры Сергей Маховиков и Николай Рингбург, певицы Марина Девятова и Варвара, солист пензенской филармонии Сергей Князев, фольклорный коллектив «Миряне» и военно-исторический клуб «Аванпостъ».

Ведущим праздника будет заслуженный артист России Сергей Казаков.

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