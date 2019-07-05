В Пензенскую область поступила новая лесохозяйственная техника Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Лесохозяйственная техника, приобретенная в рамках реализации национального проекта «Экология» за счет сложившейся экономии, поступила в Пензенскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

В частности, закуплены пять лесных плугов «ПКЛ-70П», один бороздной культиватор «КЛБ-1,7» и 37 лесопосадочных мечей Колесова.

Техника передана в подведомственные министерству учреждения, выполняющие государственные задания по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Пензенской области: «Никольский лесхоз», «Юрсовский лесхоз» и лесопожарный центр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте для Пензенской области также были приобретены пять плугов, четыре культиватора и 359 ранцевых огнетушителей.

На 2019 год из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» региону выделено почти 40 млн. рублей.