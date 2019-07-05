Кувайцев поздравил Прошину со званием лауреата премии «Медиаменеджер России» Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил генерального директора телерадиокомпании «Наш Дом» Татьяну Прошину со званием лауреата премии «Медиаменеджер России – 2019».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заслуженная награда для талантливого организатора и высококлассного специалиста», — написал глава администрации Пензы на своей странице в Facebook.

Виктор Кувайцев пожелал Татьяне Прошиной неиссякаемого творческого потенциала и дальнейших успехов на благо жителей Пензы и области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», премия «Медиаменеджер России» учреждена издательским домом «МедиаБизнес» и журналом «Новости СМИ».

Лауреаты 2019 года были объявлены в ходе церемонии, состоявшейся 4 июля.

Гран-при удостоены главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, а также основатель и соучредитель «Art Pictures Studio» Федор Бондарчук.

Гендиректор телерадиокомпании «Наш Дом» Татьяна Прошина отмечена в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса» за популяризацию деятельности некоммерческих благотворительных фондов и волонтерской работы на территории Пензенской области.