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Движение транспорта по Леонидовскому путепроводу в Пензе ограничат из-за ремонта

12:27 | 07.07.2019 | Общество

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Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Движение автотранспорта будет временно ограничено на следующей неделе на мосту имени Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, или Леонидовском путепроводе в связи с ремонтными работами.

Движение транспорта по Леонидовскому путепроводу в Пензе ограничат из-за ремонта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, проезд будет запрещен в ночью с 21.00 до 6.00.

В это время рабочие будут заниматься устройством верхнего слоя асфальтового покрытия в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Работы планируется завершить до конца недели.

Ввод в эксплуатацию первой очереди Леонидовского путепровода состоялся в сентябре 2013 года. Он был приурочен к 350-летию Пензы.

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