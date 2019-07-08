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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

10:49 | 08.07.2019 | Общество

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Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в понедельник, 8 июля.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За 11 лет праздник, прославляющий главные семейные ценности — доверие, уважение, взаимопонимание, желание помочь и поддержать родных, прочно вошел в нашу жизнь», — отметил он.

Мэр добавил, что особой благодарности заслуживают люди, достойно воспитывающие своих и приемных детей.

«Искренне желаю доброго здоровья парам, которые отметили золотой и серебряный юбилеи своей свадьбы и смогли сохранить трепетные чувства, несмотря на все испытания судьбы, а молодоженам — беречь домашний очаг, жить в мире и согласии! Надеюсь, что в обществе и дальше будет расти понимание того, что прочная и счастливая семья — залог благополучия в доме, процветания города, региона, всей страны. Доброго здоровья, радости, счастья и любящих, благодарных детей вам, дорогие земляки!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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