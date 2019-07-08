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Пензенский губернатор предложил привлекать туристов с помощью ретропоезда

11:16 | 08.07.2019 | Общество

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Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил на регулярной основе использовать ретропоезд, который 6 июля доставил гостей всероссийского лермонтовского праздника поэзии в «Тарханах» из Пензы до станции Белинская в Каменке.

Пензенский губернатор предложил привлекать туристов с помощью ретропоезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он выразил уверенность в том, что это поможет привлечь туристов.

В связи с этим глава региона поручил заместителю председателя областного правительства Валерию Беспалову изучить возможность организации туристических поездок на ретропоезде.

«Почему его нам не пустить хотя бы в субботнее и воскресное время по данному маршруту, по которому мы уже прошли с вами в субботу?» — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 июля.

По его мнению, путешествие в составе, во главе которого идет паровоз, должно стать запоминающимся ярким событием.

«В вагонах этого ретропоезда можно делать представления, может быть, какие-то мини-спектакли, читать стихотворения, реализовывать продукцию наших умельцев. […] Это можно сделать, можно договориться. Я уверен, что для многих он будет востребован, но только нужно наполнить вот эту работу каким-то содержанием», — сказал губернатор.

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