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Пензенские поисковики подняли в Карелии останки 43 бойцов

08:28 | 09.07.2019 | Общество

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Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Члены пензенского отряда «Поиск-вездеход» во время полевой экспедиции «Айталамби-Раменцы: незабытый медсанбат» в Карелии подняли останки 43 бойцов и командиров, погибших во время Великой Отечественной войны в период с января по март 1942 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Пензенские поисковики подняли в Карелии останки 43 бойцов

Фото: реготделение Поискового движения России

По ее словам, поисковые работы велись в Сегежском районе около озера Великого, где располагался армейский медико-санитарный батальон 32-й армии Карельского фронта.

«В одном из захоронений было обнаружено три медальона и одна подписная ложка с инициалами «К. В». Прочитать удалось только один медальон, в который была вложена нестандартная записка следующего содержания «Ленинград, улица Инструментальная, дом №4 кв. 28, Гвозд К.П.», — сказала собеседница агентства.

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Она отметила, что, предположительно, боец указал в записке данные своего отца Климентия Гвозда 1878 года рождения, который погиб в январе 1942-го и похоронен на Серафимовском кладбице в Санкт-Петербурге.

Глава реготделения движения уточнила, что работы по установлению личностей воинов будут продолжены. 

«Также «Поиск-вездеход» принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 437 солдат и командиров Красной армии, поднятых в ходе экспедиции «Айталамби-Раменцы: незабытый медсамбат» поисковыми отрядами Карелии, Красноярского и Пермского края, Кемеровской, Ивановской и Пензенской областей, 90-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны РФ», — добавила Лариса Казакова.

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