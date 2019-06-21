Пензенские поисковики установили памятники воинам, погибшим в госпиталях Общество

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Члены регионального отделения Поискового движения России установили памятники воинам, умершим от ран и болезней в эвакогоспиталях Пензенской области в рамках проекта «В тылу герои не забыты», который реализуется с использованием средств президентского гранта.

Фото: реготделение Поискового движения России

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения движения Лариса Казакова, в ходе реализации проекта были выявлено семь неучтенных госпитальных захоронений, где погребены 43 воина.

«В селе Поим Белинского района был открыт памятник с фамилиями двух бойцов, в Зубрилово Тамалинского района — 28, в Спасске — четырех. Ранее о данных захоронениях ничего не было известно. В селе Нечаевка Мокшанского района в ходе поисковой работы был открыт памятник с обновленными данными на четырех бойцов, до этого имелись сведения лишь об одном красноармейце. Обновление мемориальной доски произошло в селе Махалино, где были добавлены данные на двух бойцов», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, параллельно шла работа по поиску родственников бойцов, умерших от ран в эвакогоспиталях в данных населенных пунктах.

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«На территории Пензенской области размещались более 80 эвакуационных госпиталей, в которых в годы войны проходили лечение от ран и болезней солдаты и командиры Красной Армии. […] Мемориальные доски «Здесь был эвакогоспиталь» были открыты на здании школы в Сурске Городищенского района, на библиотеке в Нечаевке, на больнице в селе Трескино Колышлейского района», — добавила Лариса Казакова.

Она уточнила, что всего в ходе реализации проекта поисковики откроют семь памятников на госпитальных захоронениях и шесть мемориальных досок «Здесь был эвакогоспиталь».

«В августе выйдет книга поисковиков, в которой будет максимально полная информация об истории госпиталей, уникальные фотоматериалы, а также в нее войдут уточненные списки умерших от ран в эвакогоспиталях. Их уточняли в ходе работы в архивах Минобороны РФ», — отметила председатель регионального отделения Поискового движения России.