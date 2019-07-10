В Пензе владелец овчарки выплатит семье укушенного ребенка компенсацию в 40 тыс. рублей Общество

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым владелец среднеазиатской овчарки, укусившей малолетнюю девочку на улице Ключевского в Пензе, должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что инцидент произошел 16 ноября 2018 года, когда собака сорвалась с привязи и укусила девочку в руку.

«Ребенок был вынужден пройти амбулаторное и стационарное лечение», — пояснила собеседница агентства, добавив, что ей сначала пришлось наложить швы на рваную рану, а затем провести операцию.

«Оценив собранные по делу доказательства, суд признал, что владелец собаки не принял необходимых мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья окружающих, что позволило животному напасть на дочь истицы. Факт принадлежности собаки ответчиком не оспаривался», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, помимо компенсации, в счет возмещения понесенных судебных расходов мужчина должен выплатить еще 15 тыс. рублей.