EN
11:26:34 Среда, 10 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе владелец овчарки выплатит семье укушенного ребенка компенсацию в 40 тыс. рублей

11:01 | 10.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым владелец среднеазиатской овчарки, укусившей малолетнюю девочку на улице Ключевского в Пензе, должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе владелец овчарки выплатит семье укушенного ребенка компенсацию в 40 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что инцидент произошел 16 ноября 2018 года, когда собака сорвалась с привязи и укусила девочку в руку.

«Ребенок был вынужден пройти амбулаторное и стационарное лечение», — пояснила собеседница агентства, добавив, что ей сначала пришлось наложить швы на рваную рану, а затем провести операцию.

«Оценив собранные по делу доказательства, суд признал, что владелец собаки не принял необходимых мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья окружающих, что позволило животному напасть на дочь истицы. Факт принадлежности собаки ответчиком не оспаривался», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, помимо компенсации, в счет возмещения понесенных судебных расходов мужчина должен выплатить еще 15 тыс. рублей.

Загрузка...
Читайте также
Жителям Пензы предложили попробовать сдать ГТО и получить купон на посещение бассейна Пензенский пловец выступил на Всемирной летней Универсиаде
Сельчанин отправится в колонию за убийство собутыльника, которого он принял за незнакомца В Никольске на здании дома-усадьбы размещена табличка в память о работе эвакогоспиталя
Житель Пензы лишился более 150 тыс. рублей при попытке обменять бонусы на рубли В Пензенской области суд признал законным аннулирование результата ЕГЭ из-за умных часов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама