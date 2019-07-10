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В Пензе на доску почета занесены 20 полицейских и ветеранов органов внутренних дел

12:35 | 10.07.2019 | Общество

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. 20 человек — добросовестно выполняющие свои обязанности и демонстрирующие высокие результаты оперативно-служебной деятельности полицейские, а также ветераны органов внутренних дел — занесены на обновленную доску почета, которая располагается напротив административного здания регионального управления МВД России на улице Злобина в Пензе.

В Пензе на доску почета занесены 20 полицейских и ветеранов органов внутренних дел

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — полковник милиции в отставке Виктор Шигаев. Более 10 лет он возглавлял отдел внутренних дел в Пачелмском районе, а после выхода на пенсию продолжает трудиться в родном подразделении в должности специалиста по кадровой работе.

Кроме того, чести занесения на доску почета удостоена майор полиции в отставке Инна Маерова.

В числе отличившихся сотрудников ведомства — подполковник внутренней службы Дина Подопригора, подполковник полиции Илдус Якупов, подполковник юстиции Алексей Удалов, майоры полиции Екатерина Морозова, Светлана Чижова и Алиса Уткина, майор внутренней службы Елена Абрамичева, капитаны полиции Екатерина Рогожкина, Виталий Барышев, Светлана Пучкова и Руслан Янгаев, капитан юстиции Антон Наумкин, старшие лейтенанты полиции Сергей Комолов и Дмитрий Храмов, а также лейтенант полиции Алексей Миронов.

Помимо этого, среди тех, чьи фотографии размещены на доске почета — техник первой категории отдела ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» Галина Ткачева, врач-методист ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пензенской области» Наталья Макарихина и инспектор отдела управления по вопросам миграции регионального УМВД Галина Авдеева.

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