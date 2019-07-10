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Под Пензой отработаны действия по тушению пожара на нефтеперекачивающей станции

17:41 | 10.07.2019 | Общество

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Тренировочное пожарно-тактическое учение проведено на нефтеперекачивающей станции «Пенза-1» Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» в поселке Николаевка Бессоновского района.

Под Пензой отработаны действия по тушению пожара на нефтеперекачивающей станции

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В ходе него отрабатывались действия, которые предусмотрены при пожаре на объекте с наличием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

По легенде, возгорание произошло в здании насосной станции. На основе первоначальной информации пожару был присвоен ранг №2, на место направлены соответствующие силы и средства.

По прибытии первого подразделения было установлено, что здание, согласно замыслу учений, полностью охвачено «огнем». При тушении условного пожара были задействованы три ствола «ГПС-600» и один «Blitzfire». «Возгорание» удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Одновременно отработаны шаги по эвакуации работников станции, проверена исправность противопожарного водоснабжения на объекте.

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