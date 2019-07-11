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В Пензенской области мать задолжала троим детям более 1,5 млн. рублей алиментов

09:46 | 11.07.2019 | Общество

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Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Уроженка Пензенской области задолжала более 1,5 млн. рублей в качестве алиментов в пользу троих детей — девочек 17 и 11 лет и 10-летнего сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

В Пензенской области мать задолжала троим детям более 1,5 млн. рублей алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На протяжении многих лет судебные приставы пытались застать должницу дома, по месту ее регистрации. Ни родственники, ни соседи не могли открыть истинное местонахождение женщины», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, 41-летняя женщина была объявлена в розыск и найдена в садоводческом товариществе, где проживала с мужчиной.

«Она была доставлена в отдел судебных приставов для составления протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Как следствие, было принято решение суда с назначенным наказанием в 10 суток административного ареста», — уточнила Яна Загребельная.

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