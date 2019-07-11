В Пензенской области мать задолжала троим детям более 1,5 млн. рублей алиментов Общество

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Уроженка Пензенской области задолжала более 1,5 млн. рублей в качестве алиментов в пользу троих детей — девочек 17 и 11 лет и 10-летнего сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«На протяжении многих лет судебные приставы пытались застать должницу дома, по месту ее регистрации. Ни родственники, ни соседи не могли открыть истинное местонахождение женщины», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, 41-летняя женщина была объявлена в розыск и найдена в садоводческом товариществе, где проживала с мужчиной.

«Она была доставлена в отдел судебных приставов для составления протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Как следствие, было принято решение суда с назначенным наказанием в 10 суток административного ареста», — уточнила Яна Загребельная.