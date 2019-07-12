EN
12:09:50 Пятница, 12 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы погасил 272 тыс. рублей долга, чтобы сохранить машину

09:53 | 12.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения, у которого образовался долг в 273 тыс. рублей за взятый в кредит автомобиль «Lada Largus», выплатил всю сумму под угрозой ареста машины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Житель Пензы погасил 272 тыс. рублей долга, чтобы сохранить машину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кредитная организация обратилась в суд, который вынес решение обратить взыскание на заложенное имущество — автомобиль 2014 года выпуска. Должник был осведомлен не только о долге, но и о запрете регистрационных действий на автомобиль. Однако судебные приставы […] услышали от должника версию о продаже машины, в которой очень засомневались и объявили имущество должника в розыск», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, спустя несколько дней «Lada» была обнаружена в одном из дворов Пензы.

«Тем же днем мужчина явился в отдел судебных приставов и со словами: «Не хочу терять машину», погасил всю сумму долга в 272 тыс. рублей. Производство окончено фактическим исполнением», — добавила Яна Загребельная.

Загрузка...
Читайте также
Главврач пензенского кардиоцентра рассказал, как перенес операцию ребенок из Тамбова В ДТП на подъезде к Усть-Узе пострадал мужчина
В Пензенской области от укусов клещей пострадали почти 1,4 тыс. человек Жительница Колышлейского района лишилась 80 тыс. рублей, поверив в ошибку «покупателя»
На остановке у горбольницы №6 в Пензе предусмотрят дополнительные места для ожидания Волонтеры подключились к поискам мужчины, пропавшего в Рамзае
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама