Житель Пензы погасил 272 тыс. рублей долга, чтобы сохранить машину Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения, у которого образовался долг в 273 тыс. рублей за взятый в кредит автомобиль «Lada Largus», выплатил всю сумму под угрозой ареста машины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«Кредитная организация обратилась в суд, который вынес решение обратить взыскание на заложенное имущество — автомобиль 2014 года выпуска. Должник был осведомлен не только о долге, но и о запрете регистрационных действий на автомобиль. Однако судебные приставы […] услышали от должника версию о продаже машины, в которой очень засомневались и объявили имущество должника в розыск», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, спустя несколько дней «Lada» была обнаружена в одном из дворов Пензы.

«Тем же днем мужчина явился в отдел судебных приставов и со словами: «Не хочу терять машину», погасил всю сумму долга в 272 тыс. рублей. Производство окончено фактическим исполнением», — добавила Яна Загребельная.