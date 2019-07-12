Замначальника пензенской уголовно-исполнительной инспекции ушел на пенсию Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции Пензенской области Виталий Городнов ушел на пенсию.

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В пятницу, 12 июля, временно исполняющий обязанности начальника управления ФСИН России по региону Максим Каминский в торжественной обстановке вручил ему пенсионное удостоверение.

«Виталий Геннадьевич за все годы службы заслужил серьезный авторитет, его вклад в развитие системы области трудно оценить», — сказал он.

Коллеги пожелали пенсионеру успехов и здоровья на новом этапе жизни.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Виталий Городнов отдал службе в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет жизни. Он начал трудовую деятельность с должности инспектора уголовно-исполнительной инспекции Бессоновского и Мокшанского районов.