Контракт на строительство дороги в районе улицы Бадигина в Пензе заключат с «Ситистроем» Общество

Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. УКС Пензы заключит муниципальный контракт на строительство автодороги в районе улицы Бадигина с зарегистрированным в Мичуринском обществом с ограниченной ответственностью «СитиСтрой», возглавляемым Эмилией Баткаевой. Об этом говорится в протоколе, подписанном специально созданной комиссией по результатам электронного аукциона по определению подрядчика, на который была подана лишь одна заявка.

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«Заключить муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Ситистрой» [...] по начальной (максимальной) цене контракта 15 млн. 348 тыс. рублей», — говорится в документе.

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Как отмечается на портале госзакупок, дорога, о которой идет речь, располагается в северо-восточной части Пензы — в микрорайоне Шуист — в 350 метрах к востоку от реки Суры.

На новом участке предусмотрено две полосы движения по 3,5 метра с тротуарами по 1,5 метра и газонами по 2–3 метра шириной. Общая протяженность составит около 1,2 км, из них главная дорога — более 1 км, 154 метра — второстепенная.

Расчетная скорость движения — 40 км/ч.

Весь объем работ требуется выполнить до 1 декабря 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле мэр Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что разработана проектная документация на строительство внутриквартальных дорог к земельным участкам по улице Бадигина, обустройство которых ведется поэтапно. По его словам, на тот момент первый был завершен, выдано разрешение на строительство участка по второму этапу.