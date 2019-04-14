Виктор Кувайцев назвал районы Пензы, которые нуждаются в новых дорогах Общество

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поделился мнением о том, в каких районах города необходимо строить новые дороги.

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«Основное многоэтажное строительство в Пензе сегодня ведется в районе Арбеково, а также на прилегающей к городу территории Пензенского района — в «Спутнике». Соответственно, в первую очередь в реконструкции нуждается улично-дорожная сеть данных районов. Учитывая перспективы развития жилищного строительства, мы планомерно проводим работу по обеспечению транспортного сообщения этих территорий», — сказал Виктор Кувайцев, отвечая на соответствующий вопрос ИА «PenzaNews».

Он напомнил, что для разгрузки улицы Терновского в 2018 году был разработан проект реконструкции автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

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«По нему получено положительное заключение государственной экспертизы. Первый этап строительства объекта планируется включить в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и начать работы уже в этом году», — уточнил собеседник агентства.

Мэр Пензы добавил, что варианты строительства автодорог по направлению в микрорайон «Город Спутник» прорабатываются совместно с застройщиком — ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» — с привлечением проектной организации.

«Для улучшения транспортной доступности района Арбеково актуализируется проектно-сметная документация по объекту «Общегородская магистраль от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки Заря с примыканием к федеральной дороге М5 «Урал», — пояснил глава городской администрации.

Кроме того, по словам Виктора Кувайцева, в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2019 год включены мероприятия по обустройству автодороги западнее микрорайона №6 третьей очереди строительства жилого района Арбеково, застройка которого подходит к завершению.

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«Планируемый срок окончания строительства — III квартал 2019 года. Также ООО «Т-Строй» ведет проектирование автодороги севернее микрорайона №6 жилого района Арбеково. Планируем ее построить в следующем году», — отметил он.

Помимо этого, мэр обратил внимание на то, что продолжается освоение седьмого микрорайона Арбеково: застройщик проектирует кольцевую дорогу вокруг него, планируемый срок строительства — 2020–2021 годы.

«Также мы приняли решение о разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дороги по улице Новоселов. Необходимо улучшить транспортную доступность этого района — здесь мы предоставляем земельные участки для многодетных семей, возводим жилье для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, для детей-сирот», — сказал Виктор Кувайцев.

Он добавил также, что разработана проектная документация на строительство внутриквартальных дорог к земельным участкам по улице Бадигина, обустройство которых ведется поэтапно.

«Первый завершен. Выдано разрешение на строительство участка по второму этапу», — резюмировал глава администрации Пензы.