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В Пензе на 90-м году жизни скончалась мать Героя России Галина Сергеева

13:41 | 14.07.2019 | Общество

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Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Галина Сергеева — мать Героя России Александра Сергеева, получившего в 1994 году смертельное ранение при проведении спецоперации по освобождению пятерых сотрудников колонии ЯК 7/5 в Терновке, захваченных в заложники двумя заключенными — скончалась на 90-м году жизни.

В Пензе на 90-м году жизни скончалась мать Героя России Галина Сергеева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев от лица коллектива ведомства выразил соболезнования ее родным и близким.

«Галина Михайловна была добрым, искренним человеком, имеющим строгие жизненные принципы. Она воспитала героя страны, которым будут гордиться многие поколения», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, церемония прощания с Галиной Сергеевой пройдет в пензенской областной больнице имени Н.Н. Бурденко во вторник, 16 июля, в 12.00.

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