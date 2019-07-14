В Пензе на 90-м году жизни скончалась мать Героя России Галина Сергеева Общество

Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Галина Сергеева — мать Героя России Александра Сергеева, получившего в 1994 году смертельное ранение при проведении спецоперации по освобождению пятерых сотрудников колонии ЯК 7/5 в Терновке, захваченных в заложники двумя заключенными — скончалась на 90-м году жизни.

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Начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев от лица коллектива ведомства выразил соболезнования ее родным и близким.

«Галина Михайловна была добрым, искренним человеком, имеющим строгие жизненные принципы. Она воспитала героя страны, которым будут гордиться многие поколения», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, церемония прощания с Галиной Сергеевой пройдет в пензенской областной больнице имени Н.Н. Бурденко во вторник, 16 июля, в 12.00.