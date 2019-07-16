В Пензенской области с 1 августа регистраторы начнут подготовку к переписи населения Общество

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Регистраторы с 1 по 30 августа проведут актуализацию списков адресов домов и картографического материала во всех населенных пунктах Пензенской области, что станет одним из основных этапов подготовки к всероссийской переписи населения 2020 года.

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Узнать временных переписных работников можно будет по удостоверению установленного образца, которое действительно при предъявлении паспорта гражданина РФ.

Регистраторы будут обходить закрепленные за ними участки, проверяя наличие каждого дома на местности, уточняя статус: жилое это помещение или нет, разрушенное или строящеееся. Также они будут отмечать число строений, количество квартир или комнат, наличие кодовых замков, домофонов.

Кроме того, обходя на местности населенные пункты, регистраторы проверят состояние адресного хозяйства: на всех ли улицах вывешены таблички с названиями, нумерация домов, указаны ли на подъездах номера квартир. Собранная информация о недостатках будет обобщена в разрезе каждого муниципального образования и передана в администрацию, поскольку обеспечение порядка в адресном хозяйстве и устранение недостатков в нем является обязанностью муниципалитетов.

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Полученные данные станут основой для разработки организационного плана проведения переписи, включающего деление территории населенных пунктов на переписные и счетные участки, осуществление расчетов потребности в персонале. Обновленные списки домов позволят осуществить перепись, не пропустив каких-либо жителей.

В Пензастате попросили с пониманием отнестись к этому мероприятию, поспособствовать уточнению необходимых данных и держать в этот период собак на привязи.

Вместе с тем в территориальном органе отметили, что регистраторы не должны заходить в частные дома, и призвали остерегаться мошенников.