В Пензе поймали гулявшую в жилом квартале игуану Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Спасатели, которых вызвали обеспокоенные жители, поймали неподалеку от гимназии «САН» на улице Рахманинова в Пензе игуану и передали ее затем в городской зоопарк.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Теперь сотрудники учреждения надеются разыскать владельцев животного, в том числе с помощью социальных сетей.

«Друзья! Из службы МЧС к нам попала вот такая прекрасная рептилия! Она прогуливалась около школы №39 по улице Рахманинова, чем обеспокоила жителей. Сейчас игуана находится в ветеринарном блоке зоопарка. Ищем хозяев игуаны. Отзовитесь», — говорится в объявлении, размещенном на страницах зоопарках в социальных сетях.

Похожую информацию опубликовал в Facebook и директор зверинца Андрей Воскресенский.

По его словам, это не первый случай, когда экзотическое животное заводят в качестве домашнего питомца, а потом оно оказывается на улице.

«Бывало, и крокодилов [теряли]», — отметил Андрей Воскресенский.