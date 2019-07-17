В Пензе отметили 200-летие со дня открытия Антарктиды Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Юбилейный вечер «200-летие открытия Антарктиды. Первый день», посвященный подвигу русских моряков, открывших шестой континент 200 лет назад, состоялся в музее русских экспедиций Русского географического общества в Пензе в минувший вторник, 16 июля.

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Открывая мероприятие, председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов напомнил собравшимся, что 4 июля 1819 года по старому стилю из порта Кронштадт вышли шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

«Оба офицера — опытные и бесстрашные моряки — к тому времени уже успели совершить кругосветное путешествие. Теперь же им дали задание: как можно ближе подойти к Южному полюсу и открыть неизвестные земли», — сказал он, в продолжение рассказав об экспедиции.

В свою очередь заместитель председателя регионального отделения Союза филателистов России Борис Москалев отметил, что в составе экипажа шлюпа «Мирный» был пензенский хирург Николай Галкин, благодаря чему на судне за два года плавания никто не умер от болезней.

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В ходе мероприятия состоялось гашение блока почтовых марок, посвященных 200-летию открытия Антарктиды почтовым штемпелем, изготовленным для Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. На знаках почтовой оплаты изображены шлюпы «Восток» и «Мирный», на полях блока — пейзаж Антарктиды. Дополнительно к выпуску марок были изготовлены карточка и конверт.

В завершении вечера состоялся просмотр фильма про Антарктиду, рассказывающего о подвиге первооткрывателей шестого континента, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.