EN
13:46:11 Среда, 17 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы выплатил 560 тыс. рублей сыну после ограничения в спецправе

11:34 | 17.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. 32-летний житель Пензы выплатил задолженность по алиментам в сумме 560 тыс. рублей в пользу сына после ограничения в специальном праве управления транспортными средствами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Житель Пензы выплатил 560 тыс. рублей сыну после ограничения в спецправе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, отца 14-летнего подростка длительное время не удавалось застать по месту жительства.

«Судебные приставы [...] узнали у соседей, что те изредка видят его, когда он приезжает к матери. В очередной визит должник получил постановление лично в руки. Поставив свою подпись, мужчина решил, что на этом все закончилось и можно отложить дело в долгий ящик, вновь забыв о долге, ребенке и совести», — сказала собеседница агентства.

Яна Загребельная уточнила, что спустя некоторое время пензенец явился в отдел судебных приставов и выплатил всю сумму.

«Как объяснил мужчина, ему легче заплатить эти деньги, чем не иметь возможности трудоустроится в столице «из-за какого-то долга», — добавила она.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе открыта школа активного долголетия для пожилых людей Из Пензы в Иркутскую область отправлена гуманитарная помощь
В Пензе бойцы Росгвардии помогли матери разыскать дочь, потерявшуюся рядом с рекой На рынке в Пензе выявлены нелегальные мигранты
Прокуратура потребовала устранить нарушения в Пензе при сбросе в Суру сточных вод Приставы за полгода привлекли к ответственности более 100 пензенских почтальонов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама