Житель Пензы выплатил 560 тыс. рублей сыну после ограничения в спецправе Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. 32-летний житель Пензы выплатил задолженность по алиментам в сумме 560 тыс. рублей в пользу сына после ограничения в специальном праве управления транспортными средствами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, отца 14-летнего подростка длительное время не удавалось застать по месту жительства.

«Судебные приставы [...] узнали у соседей, что те изредка видят его, когда он приезжает к матери. В очередной визит должник получил постановление лично в руки. Поставив свою подпись, мужчина решил, что на этом все закончилось и можно отложить дело в долгий ящик, вновь забыв о долге, ребенке и совести», — сказала собеседница агентства.

Яна Загребельная уточнила, что спустя некоторое время пензенец явился в отдел судебных приставов и выплатил всю сумму.

«Как объяснил мужчина, ему легче заплатить эти деньги, чем не иметь возможности трудоустроится в столице «из-за какого-то долга», — добавила она.