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В пензенских колониях поставят спектакли, посвященные Великой Победе

14:32 | 17.07.2019 | Общество

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях Пензенской области, к сентябрю подготовят театральные постановки, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В пензенских колониях поставят спектакли, посвященные Великой Победе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данная работа будет организована в рамках мероприятий, посвященных Году театра, при содействии управления культуры Пензы. Детали предстоящей деятельности стали темой встречи замглавы пенитенциарного ведомства Максима Михайлюка и начальника управления культуры Веры Фейгиной.

Максим Михайлюк отметил, что главной задачей станет проведение намеченных мероприятий с осужденными на достойном уровне, с использованием возможных ресурсов, которые имеются в муниципальных учреждениях культуры.

В свою очередь Вера Фейгина пообещала, что режиссеры муниципальных коллективов окажут разностороннюю помощь в постановке спектаклей, предоставлении декораций и костюмов для осужденных.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по региону, лучшие постановки планируется представить на конкурсе спектаклей среди творческих коллективов исправительных колоний страны, который состоится в Москве в сентябре.

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