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Специалисты Роскомнадзора разъяснят пензенцам нюансы работы с персональными данными

14:58 | 17.07.2019 | Общество

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. День открытых дверей, посвященный годовщине принятия федерального закона «О персональных данных», состоится в управлении Роскомнадзора по Пензенской области во вторник, 30 июля.

Специалисты Роскомнадзора разъяснят пензенцам нюансы работы с персональными данными. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сотрудники ведомства ознакомят всех желающих с последними тенденциями развития законодательства РФ в области персональных данных.

Также на мероприятии будут рассматриваться вопросы, связанные с типовыми нарушениями первого полугодия 2019 года. Представители Роскомнадзора предложат способы их не допустить или устранить.

Отдельно будут освещены вопросы, связанные с итогами рассмотрения обращений граждан, ведением реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, информационно-публичной деятельностью в данной сфере, сообщается на сайте управления.

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