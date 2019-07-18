В Пензе неравнодушные люди помогли с покупкой электроколяски для выпускницы «Квартала Луи» Общество

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Инвалидная коляска с электроприводом приобретена для выпускницы пензенского центра для молодых людей с ограниченными физическими возможностями «Квартал Луи» Елены Трошиной на средства пожертвований. Об этом сообщила глава некоммерческой организации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной палаты России, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Мария Львова-Белова.

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«В мае мы просили вас помочь собрать нашей выпускнице деньги на инвалидное кресло, и откликнулись люди с разных уголков Пензенской области и других регионов. 55 тыс. рублей поступило на Ленин счет. По 50, по 100 и по несколько тысяч люди перечисляли девушке с инвалидностью почти месяц, чтобы помочь ей более уверенно передвигаться по городу», — написала общественница на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова уточнила, что устройство доставлено в квартиру молодой девушки.

«Спасибо всем за такое чудесное событие!» — отметила руководитель НКО.