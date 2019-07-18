Скончался почетный гражданин Заречного Владимир Козин Общество

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Председатель первичной профсоюзной организации производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, ветеран труда, почетный гражданин Заречного Пензенской области Владимир Козин скончался на 71 году жизни в четверг, 18 июля. Об этом сообщает управление общественных связей города.

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Администрация и собрание представителей Заречного, почетные граждане ЗАТО выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Прощание с Владимиром Козиным состоится в новом ритуальном зале 22 июля с 11.00 до 13.00.

Козин Владимир Алексеевич родился 18 февраля 1949 года в Кузнецке Пензенской области.

В 1971 году окончил политехнический институт по специальности «Инженер-конструктор – технолог радиоаппаратуры», после чего в течение года трудился в вузе.

В 1972 году начал работу в ПО «Старт». Прошел путь от инженера до советника генерального директора предприятия. Долгое время руководил сборочно-монтажным цехом №9.

Под его руководством проходило освоение и выпуск новых изделий спецзаказа. Активно занимался конверсионной программой, организовал серийный выпуск приборов для АЭС, для автоматического регулирования режимов работы тепловозов, датчиков разностного и абсолютного давления. Руководил разработкой и организацией производства унифицированной системы тепловой автоматизации.

В 1984 присвоено звание «Лучший специалист завода».

В 1989–1991 годах был депутатом городского совета.

В 2002–2005 годах являлся депутатом собрания представителей Заречного.

В 2004 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2005 году избран председателем первичной профсоюзной организации ПО «Старт».